Анкара, , 15:38 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило, что в результате удара молнии в районе базы Давул Тепе провинции Хаккари погибли два военнослужащих внутренних войск. Ведомство заявило: «Да пребудет милость Всевышнего Аллаха с нашими шахидами (в исламе — мученик за веру), желаем здоровья и терпения их дорогим семьям и нашему народу».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, пострадавших, но оставшихся в живых после удара молнии солдат навестил в больнице губернатор провинции Хаккари Идрис Акбыйык. Он отметил: «В результате инцидента было ранено 13 наших военнослужащих. Молния ударила в первое укрытие, наши солдаты бросились спасать своих товарищей, и попали под удар второй молнии. Хвала Аллаху, их здоровью больше ничего не угрожает». Губернатора сопровождали командующий 3-ей пехотной дивизией Юксекова бригадный генерал Муаммер Альпер, генеральный прокурор провинции Исмет Чынар, глава Управления безопасности провинции Атанур Айдын и глава службы здравоохранения Хамдуллах Кара.

Также о гибели военнослужащего от удара молнии заявило и Министерство обороны Турецкой Республики, на этот раз — в районе проведения операции «Источник мира», на северо-востоке Сирии. В заявлении говорится: «Да будет Всевышний Аллах милостив к нашему шахиду (в исламе — мученик за веру), потерявшему свои жизни в результате этого прискорбного инцидента, ввергшем нас в глубокую печаль. Мы желаем здоровья и терпения их дорогим семьям, Вооруженным силам Турции и всему нашему народу».