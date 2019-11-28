Наньнин, Китай, , 12:24 — REGNUM Один человек погиб и еще пятеро получили ранения, в то время как 2000 человек понесли ущерб в результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономом районе, произошедшем 25 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло в городе Цзиньси около 9:18 по Пекину 25 ноября. Местное сейсмологическое бюро направило сотрудников для оценки интенсивности толчков, которые установили их силу на уровне VI по шкале от I до XII. Пострадавшее население проживает в четырех городках близ городов Цзинси и Чунцзо, сообщили местные власти.

Около 1000 пострадавших жителей были переселены или нуждались в помощи в описке места жительства по данным на 11:00 по Пекину 26 ноября. Почти 300 домов было повреждено, включая 12 разрушенных. Землетрясение нанесло прямой экономический ущерб в размере 4,98 млн юаней (около $710 тыс.). Все шахты региона были закрыты, а в нескольких школах приостановлены занятия.

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