Кампала, , 10:07 — REGNUM Около 200 человек, большинство из которых являлись гражданами Руанды, были задержаны в западной части Уганды, что, по словам местных властей, является мерами по пресечению «незаконных въездов в страну». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

По имеющимся данным, большинство задержанных были освобождены после проверки, однако 39 человек были вынуждены остаться под стражей, в том числе 35 руандийцев и четыре конголезца.

Напомним, что губернатор Северной провинции Руанды недавно призвал граждан страны воздержаться от поездок в Уганду по соображениям безопасности.

По информации журналистов телерадиокомпании, напряженность в отношениях между Угандой и Руандой сохраняется, несмотря на соглашение между лидерами двух стран о восстановлении отношений. Жители приграничного региона жалуются, что политическая напряженность разделяет семьи, которые живут по обе стороны границы.

Напомним, с февраля 2019 года Уганда потеряла более $140 млн от закрытия границы с Руандой. Страны взаимно обвиняют друг друга в политических убийствах, шпионаже и саботаже торговли, отмечают журналисты.

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