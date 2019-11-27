Мурманск, , 20:47 — REGNUM Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух карьерных самосвалов в Мурманской области. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

ЧП произошло 27 ноября около 12:50 мск на объездной дороге карьера в городе Ковдоре. Столкнулись два самосвала «БелАЗ» грузоподъёмностью 136 и 180 тонн.

В результате аварии погиб водитель самосвала 1982 года рождения, пострадал второй водитель 1972 года рождения. Пострадавший госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная бригада, устанавливаются обстоятельства аварии. Идёт опрос свидетелей, очевидцев, а также коллег и руководства погибшего.

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