Миасс, Челябинская область, , 19:05 — REGNUM В челябинском Миассе на одной из промышленных площадок погиб 37-летний рабочий. Его тело было найдено утром 25 ноября в шахте технологического объекта, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По предварительным данным, он упал в шахту. На его теле найдены травмы, которые характерны для падения с высоты.

По факту гибели мужчины идёт проверка. Выясняются обстоятельства ЧП, а также то, как на предприятии обеспечена техника безопасности при производстве работ.