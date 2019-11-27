Москва, , 19:34 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом и такси на Каширском шоссе в Москве. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ГИБДД города Москвы.

Авария произошла около 17:20 на Каширском шоссе. В результате ДТП пострадали два человека.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено. По некоторым данным, из двоих пострадавших один — несовершеннолетний. Пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

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