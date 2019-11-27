Симферополь, , 16:53 — REGNUM По факту смерти восьмилетней девочки и её десятимесячного брата в результате отравления неизвестным веществом в Симферополе возбудили уголовное дело. Об этом 27 ноября ИА REGNUM сообщила пресс-служба СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум лицам. Каких-либо неисправностей газового и вентиляционного оборудования в квартире не обнаружено. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых — отравление веществом неясной этиологии», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным жительница Железнодорожного района вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. На момент прибытия «скорой помощи» десятимесячный ребёнок скончался, ещё двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — в срочном порядке доставили в больницу, где девочка также скончалась. Её мать и брат находятся в реанимации.

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