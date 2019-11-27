Киншаса, , 13:31 — REGNUM По меньшей мере 39 человек погибли во время наводнения в Киншасе, столице Демократической Республики Конго (ДР Конго), после проливных дождей, обрушившихся на город 26 ноября. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление властей.

По словам чиновников, сильный дождь вызвал оползни возле Киншасского университета.

Корреспондент агентства Reuters на месте происшествия сообщил, что по крайней мере три дома упали в овраг, а также была полностью разрушена недавно проложенная Университетская авеню. В настоящее время на месте обвала виднеются куски бетонной и металлической кровли, отметил он.

Вице-губернатор провинции Киншаса Нерон Мбунгу сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается.

«Где бы мы ни находили тела, мы предоставляли мэрам средства для их немедленной доставки в морг, а также мы организовали доставку раненых в медицинские центры», — сказал он.

По сообщениям журналистов, наводнения не являются редкостью в Киншасе, городе с населением почти в 12 миллионов человек с плохо развитой инфраструктурой и районным планированием, что зачастую приводят к серьезным людским потерям во время природных катаклизмов.

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