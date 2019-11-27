Барнаул, , 12:09 — REGNUM Следователи в Алтайском крае начали проверку по факту смерти в больнице четырёхлетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Ребёнок попал в медицинское учреждение 23 ноября с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

«По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», — отметили в СКР.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец октября 2019 года в Алтайском крае сохранялась относительно спокойная ситуация по ОРВИ и гриппу. К 25 октября в регионе зарегистрировано 15,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, 74% из которых составляют дети в возрасте до 14 лет.

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