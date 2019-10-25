Барнаул, , 13:19 — REGNUM В Алтайском крае на конец октября 2019 года сохраняется относительно спокойная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу. Судя по официальным данным регионального Роспотребнадзора, опубликованным сегодня, 25 октября, в регионе уже зарегистрировано 15,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, но случаев заболевания среди них нет.

Среди заболевших ОРВИ (заболеваемость остаётся на уровне среднемноголетних показателей) 74% составляют дети в возрасте до 14 лет, а при лабораторных исследованиях выделяются вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа). Также известно, что на данный момент закрытых детских дошкольных и образовательных учреждений по причине заболеваемости ОРВИ на Алтае не зарегистрировано.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора отмечали, что все вакцины, которые применяются в 2019 году, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне (A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (H3N2); вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87)».

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