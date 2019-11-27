Харгейса, , 12:10 — REGNUM Восемь граждан Объединенных Арабских Эмиратов были задержаны властями самопровозглашенной республики Сомалиленд по подозрению в незаконной охоте на диких животных. Об этом передает ВВС Africa.

По словам министра дикой природы Сомалиленда Насира Хуссейна, эти люди «предстанут перед судом» после их ареста в аэропорту столицы Харгейсы.

Пока неясно, на каких именно животных они якобы охотились. По информации журналистов, в Сомалиленде проживает большое количество газелей и гепардов.

Напомним, в прошлом месяце в пресс-службе Фонда охраны гепардов (CCF) сообщили, что его сотрудники в Харгейсе ухаживают за шестерыми детенышами, которых конфисковали у перехваченных у побережья Сомалиленда контрабандистов. Шесть других конфискованных детенышей, которые были крайне обезвожены и истощены, погибли.