Львов, Украина, , 10:58 — REGNUM Сотрудники военной прокуратуры Западного региона Украины недосчитались в одной из частей ВСУ имущества на сумму 8,9 млн гривен или более $371 тыс., сообщили 26 ноября в пресс-службе ведомства.

«В указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн гривен», — сказано в сообщении.

Результаты проверки говорят о халатном отношении украинских силовиков к службе. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят досудебное расследование.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее на складе ракетно-артиллерийского вооружения 501-го батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ обнаружили пропажу 22-х противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

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