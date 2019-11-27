Николаев, Украина, , 08:57 — REGNUM В Николаеве подростки плевали в Вечный огонь, жарили хлеб и грели ноги. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Makarenko.Live.

«Коммунисты этого заслужили», — прокомментировал происходящее один из участников инцидента.

Вечный огонь, осквернённый поведением подростков, находится в Николаеве на улице Адмиральской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские власти хотят не просто запретить коммунистическую символику, но и изменить образ мышления населения Украины.

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