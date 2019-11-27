Якутск, , 06:30 — REGNUM В Якутске, в спорткомплексе «Модун» неизвестный мужчина в тренажёрном зале на глазах у посетителей тыкал ножом себе в живот, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации местных СМИ, 27 ноября, около полудня в тренажерный зал вошёл мужчина, достал нож и тыча в живот, кричал, что убьёт себя.

В залах занимались и взрослые, и дети. Прибывшие полицейские вывели всех из здания, мужчина в невменяемом состоянии задержан.

Никаких подробностей случившегося в МВД Якутска пока не раскрывают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали четырёх мужчин, которых объявили в розыск по факту нападения с ножом на прохожего.