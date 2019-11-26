Пунта-Кана, Доминиканская Республика, , 23:57 — REGNUM Пассажирский автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике. Об этом 26 ноября сообщает ряд иностранных СМИ.

По предварительным данным, автобус с туристами из Европы перевернулся на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт после столкновения с грузовым автомобилем.

В автобусе находились около 70 пассажиров, есть пострадавшие. Число пострадавших и их гражданство уточняются.

Согласно предварительной информации, среди пассажиров могут быть и российские туристы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Уфе. По предварительным данным, автобус с вахтовиками въехал в дом.

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