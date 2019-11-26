Ольборг , , 21:47 — REGNUM 54-летняя Ане Бирте Нуно Нильсен была приговорена судом 1-й инстанции Ольборга к 13 годам лишения свободы за убийство мужчины в ноябре 2018 года. Об этом сообщает полиция Северной Ютландии.

Убийство 79-летнего мужчины из Фьерритслеве произошло 22 ноября в квартире Нуно Нильсен. По информации следствия, эти двое ранее были замечены в баре Mallorca, который они затем покинули. Через некоторое время между ними возникла ссора, завершившаяся смертью пожилого мужчины. Нильсен нанесла жертве 90 ножевых ранений, после чего вернулась в бар Mallorca и напилась. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Нильсен сама позвонила в полицию и призналась в убийстве. Поэтому сотрудники правоохранительных органов задержали её в тот же день. В суде осужденная попросила предоставить ей время подумать о том, будет ли она подавать апелляцию.