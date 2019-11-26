Амстердам, , 18:59 — REGNUM Полиция королевства Нидерланды провела задержание двух человек, подозреваемых в подготовке террористического нападения, сообщает 26 ноября газета NL Times со ссылкой на прокуратуру королевства.

Сообщается, что задержанные злоумышленники планировали использовать для теракта начинённый взрывчаткой автомобиль и пояса смертников.

По информации издания, злоумышленники в возрасте 20 и 34 лет являются жителями города Зутермер.

Полицейские полагают, что задержанные планировали осуществить свои замыслы до конца текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Дагестанскую молодёжь хотят оградить от вовлечения в экстремизм