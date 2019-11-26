Копенгаген, , 18:42 — REGNUM Суд 1-ой инстанции в датском Глострупе признал 21-летнего члена преступной группировки виновным в покушении на убийство и грабеже. Сторона обвинения отказалась от требования посадить преступника за решетку.

22-го сентября прошлого года двое мужчин в масках вломились в дом молодого человека в городе Греве. Один из них направил пистолет жертве в лицо и требовал отдать сумку с 1622 долларами. После этого преступник выстрелил жертве в ногу. После этого пострадавший попытался сбежать, но преступник не смог его остановить, поскольку пистолет дал осечку. Несколько дней спустя полиция обнаружила орудие преступления в парке, а камеры видеонаблюдения и результаты ДНК-тестов показали, что 21-летний преступник был напрямую замешан. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Затем, 7-го октября 2018 года этот же молодой человек 11 раз выстрелил в двух людей в одном из парков Греве. Впоследствии преступник признался, что является членом группировки Brothas.

В суде постановили, что в обоих эпизодах речь шла о покушении на убийство. Осужденный, однако, свою вину отрицал.