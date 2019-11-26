Чебоксары, , 17:34 — REGNUM В Чебоксарах зарегистрирован очередной случай мошенничества. Жертвой стал 35-летний мужчина, который поверил «аналитикам биржи», обещавшим «сверхприбыли» — в результате горожанин остался без денег и с кредитами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Горожанин сообщил, ему поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, который предложил принять участие в виртуальных торгах и обещал «сверхприбыль». Чебоксарец набрал кредитов на 1,3 млн рублей для покупки электронных «акций». Как сообщали звонившие «аналитики» биржи, на «счету торговца» якобы накопилось $46 тыс.

Когда чебоксарец потребовал выплатить накопившиеся проценты и у него попросили ещё $5 тыс. на вывод средств, то он понял, что стал жертвой аферистов.

Правоохранители напоминают, что мошенники прибегают к различным уловкам, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. И призывают сразу класть трубку, если неизвестный предлагает решить финансовые проблемы: скорее всего, это мошенники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашской полицией при проведении спецоперации были задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые обещали гражданам компенсации за некачественные БАДы. По данным полиции, для этих целей на территории частного дома в Подмосковье был организован колл-центр. Правоохранители полагают, что злоумышленники при обзвоне представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что купленные ими добавки были поддельными и за них положена компенсация, которую можно было получить после уплаты процентов.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и число пострадавших.

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