Красногорск, , 15:43 — REGNUM Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашии раскрыли мошенничество под видом получения компенсации за БАДы. В ходе оперативных действий был накрыт колл-центр, оборудованный в частном доме в Подмосковье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

При проведении спецоперации были задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые обещали гражданам компенсации за некачественные БАДы. По данным полиции, для этих целей на территории частного дома в Подмосковье был организован колл-центр.

«При обзвоне арендаторы представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что купленные ими БАДы были поддельными и за них положена компенсация, которую можно было получить после уплаты процентов», — говорят в полиции.

Одной из жертв аферистов стала 59-летняя жительница Цивильского района, которая перевела 80 тыс. рублей. Общее число жертв устанавливается. Правоохранители отмечают, что при обыске найдены записи, где указаны номера телефонов сотен покупателей биодобавок.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Двое подозреваемых арестованы, двум другим фигурантам уголовного дела назначен административный штраф и выдворение с последующим запретом на въезд в страну в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские Москвы, Чувашии и Марий Эл в ходе совместных мероприятий задержали группу лжериелторов, которые похищали деньги граждан под предлогом сдачи в аренду жилья. Выйти на злоумышленников удалось после обращения в полицию жительницы Чувашии: она сообщила, что пыталась снять жильё в Чебоксарах через сайт бесплатных объявлений и перевела 5 тыс. рублей, однако встреча с «хозяйкой» квартиры так и не состоялась, а телефонный номер заблокировали.

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Напомним, ранее была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая, как полагает следствие, ставила липовые диагнозы под предлогом оказания платных медицинских услуг. Предварительно было установлено, что жертвами стали более 11 тыс. жителей, ущерб оценивается в сумму более 1 млрд рублей. Средства похищались под предлогом оказания платных медицинских услуг. Уголовное дело расследует МВД по Чувашии.

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