Усть-Коксинский район, Алтай, , 12:25 — REGNUM В Республике Алтай начата проверка по факту гибели 57-летнего мужчины при пожаре в селе Сугаш Усть-Коксинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, возгорание произошло в ночь с 6 на 7 ноября.

Помимо мужчины, в доме в этот момент находились 52-летняя хозяйка и её 83-летняя мать. В результате начавшегося пожара хозяин дома погиб, а женщина, проснувшись от треска огня, вынесла из горящего дома мать. Последняя была госпитализирована, однако вечером того же дня она скончалась в больнице.

«В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины возгорания назначена судебная пожаро-техническая экспертиза», — отметили в СКР.

Читайте также: В Туве проверят гибель двух мужчин на пожаре