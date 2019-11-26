Киев, 26 ноября 2019, 11:46 — REGNUM На 225 км трассы Киев — Одесса столкнулись пять грузовиков, пять легковых автомобилей и один автобус, сообщили 26 ноября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В результате аварии пострадали три человека, никто не погиб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области из-за гололёда перевернулся рейсовый автобус. Водитель и четыре пассажира госпитализированы.
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