Киев, , 11:46 — REGNUM На 225 км трассы Киев — Одесса столкнулись пять грузовиков, пять легковых автомобилей и один автобус, сообщили 26 ноября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ДТП попали пять грузовых, пять легковых автомобилей и один рейсовый автобус сообщением Варшава — Херсон, в котором находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал», — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали три человека, никто не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области из-за гололёда перевернулся рейсовый автобус. Водитель и четыре пассажира госпитализированы.

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