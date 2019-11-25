Винница, Украина, , 14:18 — REGNUM На Украине в районе населённого пункта Тульчин перевернулся автобус рейса «Ольгополь-Винница», сообщили 25 ноября в пресс-службе областной Национальной полиции Украины.

По последним данным, из-за сильного гололёда водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. Водитель и четыре пассажира получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в районную больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аварию попал уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба. Он находится в состоянии средней тяжести. Старший сын чиновника находится без сознания, а о состоянии младшего пока ничего не известно.

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