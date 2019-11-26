Додома, , 10:42 — REGNUM Житель Аруши Сирили Джон был обнаружен убитым. Обстоятельство произошедшего неизвестны. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, Джон был торговцем фруктами на рынке Friends Kona в городе Аруша, а также кандидатом в администрацию района Унга от главной оппозиционной партии Танзании CHADEMA перед тем, как партия отказалась от участия в выборах местных и районных администраций, которые состоялись в воскресенье, 24 ноября. Его тело было обнаружено в субботу, 23 ноября.

Сосед погибшего Ноэль Питер сообщил журналистам газеты, что узнал о трагедии 24 ноября.

«Мы не знаем, что произошло, мы просто получили информацию о том, что его убили неизвестные, однако полиция проводит расследование», — заявил Питер.

Другой житель района Рафаэль Питер рассказал, что причиной смерти могла стать ссора с возлюбленной.

«Тут говорят о многом, кто-то считает, что дело в несчастной любви, кто-то связывает это с политикой, но правду мы узнаем только позднее», — заявил Питер.

По информации сотрудников СМИ, полиция не делала официального заявления в связи с убийством оппозиционера.

Похороны Джона состоялись в понедельник, 25 ноября, в округе Хананг области Маньяра, передают журналисты.