Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка по факту инцидента, в результате которого во время очистке тротуара от снега пострадал 17-летний пешеход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Предварительно установлено, что работы по уборке снега осуществлялись на транспортном средстве, принадлежащем ООО «Верт-Сервис». В момент дорожно-транспортного происшествия за рулем находился 35-летний водитель», — уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 25 ноября на улице Технической. Приблизительно в 18:00 по местному времени снегоуборочный погрузчик во время очистки пешеходного тротуара сбил 17-летнего юношу, который двигался в попутном направлении. Молодой человек госпитализирован с травмами позвоночника.

По факту происшествия проверку проводит дорожная полиция Екатеринбурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге убиравший на тротуаре снег погрузчик сбил юношу