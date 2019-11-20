Ставрополь, , 21:05 — REGNUM Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом 20 ноября сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД по региону.

Авария произошла 14:30 мск на 403-м километре автотрассы «Кавказ» в Кировском городском округе во время сильного тумана. По предварительным данным, водитель грузовика Scania не учёл дорожную обстановку и метеорологические условия и допустил столкновение с самосвалом «Шахман», двигавшимся впереди него.

После этого произошло ещё несколько столкновений попутных автомобилей, двигавшихся позади столкнувшихся грузовиков. В результате ДТП пострадал водитель Scania, остальные участники ДТП не пострадали.

На месте ДТП образовался затор, из-за которого было введено временное ограничение на движение грузовиков на этом участке дороги. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Отмечается, что на некоторых участках автотрассы Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды в Александровском районе из-за тумана видимость составляет около 100 м.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием пассажирской «Газели» на Ставрополье. В результате ДТП были госпитализированы пять человек.

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