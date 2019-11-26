Соледар, ДНР, 26 ноября 2019, 09:51 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 26 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На мариупольском направлении ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие, выпустив в общей сложности 16 единиц боеприпасов.
Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов ВСУ западной окраины Донецка, повреждения кровли и фасадов получили два дома. Также повреждены хозяйственные постройки.
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