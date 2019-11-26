Алдан, Якутия, , 08:24 — REGNUM Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию гособвинителя и жалобу потерпевшей на приговор Алданского районного суда, которым подсудимый был признан невиновным, и отменил его, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Изучив материалы уголовного дела, выслушав стороны, обсудив доводы жалобы и представления, суд, в связи с имеющими процессуальными нарушениями, определил приговор суда первой инстанции отменить, дело направить в тот же суд для рассмотрения в ином составе», — сообщается на сайте ВС Якутии.

Установлено, что подсудимый обвинялся в убийстве вахтовика — драка между ними произошла в ресторане Алдана. Подозреваемый с друзьями избили двух вахтовиков, один из которых позднее скончался в больнице.

Суд присяжных вынес оправдательный приговор. Впоследствии было возбуждено уголовное дело за давление на присяжных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского признали виновным в превышении должностных полномочий. Ему дали три года условно за нецелевое использование более 10 млн рублей.