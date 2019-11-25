Астрахань, , 17:53 — REGNUM В Астраханской области исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области

Глава регионального минстроя незаконно предоставлял областному фонду капитального ремонта бюджетные субсидии на оплату услуг коммерческой организации ОАО «Социальные гарантии». Из-за незаконных действий чиновника бюджет области потерял более десяти миллионов рублей.

Уголовное дело рассматривал Кировский районный суд. Гужвинского признали виновным, назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на года, а также лишили права в течение трёх лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления. Приговор пока не вступил в законную силу.