Петропавловск-Камчатский, , 05:41 — REGNUM На территорию Мутновской ГеоЭС, входящей в структуру АО «Геотерм», на Камчатке пришёл взрослый медведь. Хищник бродит по территории предприятия и мешает энергетикам работать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке военные застрелили медведя на территории воинской части

Информация о медведе передана в Камчатское агентство лесного хозяйства. В агентстве ИА Кам 24 сообщили, что специалисты отправятся на станцию, если не помешает погода, завтра, 27 ноября. Принимать решение о том, что делать с хищником, будут на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала сезона в 2019 году на Камчатке застрелили 126 медведей. В связи с нападением медведей погибли 4 человека.