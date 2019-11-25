Петропавловск-Камчатский, , 04:49 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском, в воинской части, расположенной в микрорайоне Сероглазка, военные застрелили медведя, который бродил по территории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По всем законам природы медведь должен был уже залечь в спячку. Но зверь, вместо того, чтобы спать в берлоге, гулял по воинской части в поисках еды.

По словам очевидцев, медведь был очень крупным. Сообщается также, что хищник шёл по направлению к самому оживленному району столицы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на Камчатке застрелили 126 медведей, проявлявших агрессию к человеку. Четыре человека погибли от лап и зубов хищников.