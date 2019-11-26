Южно-Сахалинск, , 05:06 — REGNUM Сахалинцы поздравили с 60-летним юбилеем экс-губернатора региона Александра Хорошавина. Поздравления в СМИ и социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поздравление с юбилеем опубликовало ИА Сахалин. Инфо. В статье говорится о масштабе личности, о деловых и мужских качествах, о предавших сторонниках и многом другом. В социальных сетях сахалинцы также поздравляют осуждённого бывшего главу региона. Некоторые поздравления выглядят так: «С Днём рождения, Губернатор!».

Сахалинцы пишут о том, что Хорошавин поддерживал сахалинские предприятия, а два последующих — Олег Кожемяко и Валерий Лимаренко — нет.

Однако есть, и немало, другие комментарии. Люди возмущаются тем, что осуждённого за многомиллионные взятки коррупционера поздравляют, как почётного гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года. В ходе следствия он находился под стражей. Ему было предъявлено обвинение в многочисленных коррупционных преступлениях. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Хорошавин вину не признал и намерен дойти до ЕСПЧ.