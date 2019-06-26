Южно-Сахалинск, , 09:33 — REGNUM

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин этапирован в колонию строгого режима. Суд отклонил ходатайство защиты экс-губернатора об отмене приговора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отбывать наказание Александр Хорошавин будет в одной из колоний строгого режима в Хабаровском крае.

Ранее суд отклонил ходатайство защиты соучастников Хорошавина, бывших высокопоставленных чиновников сахалинского правительства Сергея Карепкина и Андрея Икрамова об изменении приговора. Они также были этапированы из СИЗО Южно-Сахалинска в различные колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Хорошавин был задержан в апреле 2015 года. В ходе следствия он находился под стражей. Ему было предъявлено обвинение в многочисленных коррупционных преступлениях. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. В ходе следствия выяснилось, что он совершил не менее 18 преступлений, вместе с подельниками получил взяток на сумму до 10 млн рублей.