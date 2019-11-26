Якутск, , 04:05 — REGNUM В районах Якутии 26 ноября синоптики отмечают разную температуру, где-то уже — 53 градуса, а местами ещё случается тёплая осень до — 8 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Якутске дневные и ночные температуры практически не отличаются — от — 36 до — 38 ночью, — 30 — — 32 днём. Правда ощущаются как — 40 — — 41.

На территории республики местами идёт снег, метель. Температура воздуха ночью на северо-востоке — — 48 — — 53 градуса, днём — 27 — — 32, местами — 22 — — 27, на северо-востоке — — 44 — — 49. На юго-западе ночью — 13 — — 18, днём — 8 — — 13 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, конец ноября в Татарии может быть аномально тёплым — температура повысится до 0 °C.