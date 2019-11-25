Казань, , 23:56 — REGNUM В последние дни ноября температура воздуха в Татарии может повысится до 0 °C и слабоположительных значений. Об этом сообщает в своем прогнозе Гидрометцентр республики.

При этом в прошедшие выходные температура воздуха в регионе была на 1−3°С ниже средних многолетних значений. Так, днем столбик термометра колебался между отметками — 3.-9°С, ночью в ряде районов доходило до — 16 °C.

Синоптики уточняют, что в ближайшие два дня влияние северо-западной периферии антициклона на погоду республики сохранится. Дневная температура в среднем будут составлять — — 3.-8°С, ночью значительно холоднее, при ясной погоде до — 17 °C.

Уже в четверг, 28 ноября, к западным районам Татарии приблизится атмосферный фронт и погодные условия начнут постепенно меняться. Ожидаются умеренные осадки и потепление.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября температура воздуха в Казани превысила более чем столетний максимум, который был зафиксирован в этот день в 1905 году. Прошлый температурный рекорд составлял 11,6°С. Рекорд текущего года в дневные часы фиксировался на уровне 12,6°С.

6 ноября был побит еще один рекорд. Так, максимальная температура воздуха в столице Татарии в этот день в 2013 году составляла 11,8°С. 6 ноября 2019 года метеостанции Казани зафиксировала максимальную температуру 12,2°С.