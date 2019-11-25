Омск, , 22:59 — REGNUM Возгорание в строительном магазине произошло в Саргатском районе Омской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 20:31 мск. Загорелся магазин строительных материалов «Азбука ремонта» в посёлке Саргатское. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

Здание горящего магазина примыкает к магазину низких цен. При пожаре никто не пострадал. В тушении возгорания заняты 13 человек и 6 единиц техники.

В 21:48 мск было заявлено о локализации пожара. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в торговом центре в селе Новая Усмань в Воронежской области. Загорелся утеплитель на фасаде здания.

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