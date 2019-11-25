Село Новая Усмань, Воронежская область, , 17:18 — REGNUM Возгорание фасада торгового центра произошло в селе Новая Усман Воронежской области 25 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГЦ МЧС по региону.

Как уточняется, сообщение о возгорании утеплителя на фасаде ТЦ «Альянс» поступило в 16:25. Пожар произошёл на площади 100 кв.м. Посетители и сотрудники ТЦ — около 60 человек — эвакуировались из здания самовыводом. В 16:40 возгорание были ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал и не погиб.

«Предварительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при сварочных работах», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.