Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Facebook. Это 25 ноября следует из данных мониторингового портала Downdetector, отслеживающего работу самых популярных интернет-ресурсов.

Чаще других на неполадки в работе соцсети жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра.

В России пользователи не отметили серьёзных проблем в работе Facebook.

Большая часть пользователей (до 61%) не смогла загрузить ленту новостей, ещё 24% не смогли войти в учётную запись и 13% пожаловались на полную недоступность социальной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях в работе социальной сети Instagram.

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