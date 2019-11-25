Копенгаген, , 22:39 — REGNUM Полиция Южной Зеландии и Лолланд-Фальстера разыскивает нескольких преступников, которые совершили нападение с ножом на 24-летнего мужчину в поселке Хеммесхой и скрылись. Об этом сообщил ведущий расследование полицейский Сёрен Раун-Нильсен.

В настоящее время неизвестно, о каком количестве преступников идет речь. «Мы знаем, что их было несколько — во всяком случае, больше, чем два — однако точное количество нам предстоит выяснить», — заявил сотрудник полиции. Данным делом занимается отдел преступлений против личности. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Пострадавший был доставлен в больницу, его жизнь находится вне опасности. По словам Раун-Нильсена, полиции нужно больше информации от жертвы, прежде чем она сможет продвинуться в деле. «У нас не так много зацепок, мы лишь провели несколько стандартных процедур на месте преступления», — добавил полицейский.