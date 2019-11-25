Аддис-Абеба, , 18:14 — REGNUM Федеральный верховный суд Эфиопии предъявил обвинения тринадцати подозреваемым, предположительно причастным к попытке государственного переворота, в результате которой погибли высшие правительственные чиновники Эфиопии: бывший начальник штаба Вооруженных сил Эфиопии Сир Мыконнын и бывший глава штата Амхара Амбахеу Мыконнын. По словам представителей, организаторы переворота готовились и обучались месяцами. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

13 подозреваемых, в том числе телохранитель покойного генерала Месафынт Тыгабу и сотрудник по связям с общественностью Национального движения Амхара Кристиан Таделе обвиняются в совершении попытки государственного переворота и посягательстве на конституционный строй. Они предстали перед федеральным антитеррористическим судом, где им были зачитаны обвинения.

Согласно обвинениям, подозреваемые планировали переворот, используя институт управления в штате Амхара в качестве командного центра под руководством покойного бригадного генерала Асамноу Циге, который был также убит 23 июня 2018 года. В обвинении говорится, что подозреваемые были завербованы для совершения нападений и в течение нескольких месяцев обучались в регионах Бенишангуль-Гумуз и Оромия. Затем они были направлены в Бахыр-Дар и Аддис-Абебу для завершения своей миссии.

Их план состоял в том, чтобы создать хаос и взять под контроль власть в штате Амхара, а затем и федеральное правительство, убивая лидеров армии и разрушая цепочки командования. Подозреваемые также обвиняются в распространении информации с призывом поддержать госпереворот.

В настоящее время первый обвиняемый, Месафынт Тыгабу, не может ни хорошо говорить, ни писать, но может говорить «да» и «нет». Его адвокат выразил готовность выступить от его имени, и суд отложил рассмотрение дела на 11 декабря 2019 года.