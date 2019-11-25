Аддис-Абеба, , 17:12 — REGNUM 49 человек погибли всего за один день в трех отдельных автомобильных авариях в эфиопском регионе Оромия. Несчастные случаи произошли на магистралях Аддис-Абеба-Амбо, Аддис-Абеба-Мету и Бишофту-Адама. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Одно из ДТП произошло, когда пассажирский автобус Mini, перевозивший 20 пассажиров, столкнулся с грузовиком в месте между городами Аджере и Холета. Согласно сообщению из городского управления Амбо, 17 человек на борту погибли мгновенно, а еще трое получили серьезные травмы.

По сообщениям, еще 17 человек погибли в результате другого происшествия с участием пассажирского автобуса. Третье ДТП, в результате которого погибли 15 человек, произошло в городе Бишофту, когда пассажирский автобус ехал из Мету в Аддис-Абебу и вылетел в кювет, свалившись в ущелье.