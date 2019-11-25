Бангкок, , 15:40 — REGNUM В таиландском городе Паттайя в результате несчастного случая скончался турист из России. Об этом 25 ноября сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде.

Сообщается, что мужчину зовут Сергей Борисов. Ему было 64 года.

Также известно, что Борисов недавно прибыл в Таиланд. Согласно информации Pattaya news, друг погибшего Андрей Осипов рассказал, что он и еще несколько людей услышали громкий шум в ванной, когда находились на балконе. По его словам, после того, как они осмотрели ванную, то обнаружили лежащего без сознания Борисова.

Вызванная на место происшествия скорая помощь и полиция констатировали смерть.

Отмечается, что никаких признаков насилия обнаружено не было. Причиной смерти могла стать болезнь сердца, так как друзья Борисова рассказали, что он принимал лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, в начале ноября в Тайланде во время купания в море возле одного из курортных островов страны утонул 61-летний российский турист. Сообщается, что он плавал в северной части пляжа Карон. Туриста удалось вытащить из воды, но он скончался в больнице.

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