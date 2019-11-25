Фритаун, , 15:12 — REGNUM Голландский врач, который был эвакуирован из Сьерра-Леоне после заражения лихорадкой Ласса, скончался в больнице. Об этом передает ВВС Africa.

По сообщениям журналистов телерадиокомпании, у мужчины развились симптомы вирусного геморрагического заболевания после проведения операции беременной женщине.

Во вторник, 19 ноября, медика доставили домой после заражения лихорадкой в северном городе Масанга. Ранее считалось, что этот район не затронут заболеванием, отмечают журналисты.

Второй голландский врач, который также был эвакуирован, в настоящее время проходит лечение от этой болезни в Утрехте.

Известная как «двоюродная сестра лихорадки Эбола», лихорадка Ласса является эндемической в восточной части Сьерра-Леоны, однако за последние пять лет случаи заболевания также были зарегистрированы в северной и южной частях страны.

По информации ВОЗ, болезнь распространяется через пищу или предметы домашнего обихода, загрязненные мочой или фекалиями переносящих лихорадку крыс Mastomys. Болезнь может поражать многие органы и повреждать кровеносные сосуды. У большинства заболевших отмечают только легкие симптомы, такие как лихорадка, головная боль и общая слабость. Смертность от лихорадки Ласса составляет около 1%.

Как сообщал корреспондент ВВС в столице Сьерра-Леоне, Фритауне, Умару Фофана, четыре других голландских медицинских специалиста и три британца также были эвакуированы. По его словам, сьерра-леонский анестезиолог также был заражен этим вирусом.