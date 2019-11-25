Кяхта, Бурятия, , 08:31 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии задержаны двое 20-летних жителей Забайкальского края, собиравших наркотики. Как сообщили ИА REGNUM в МВД республики, молодые люди приехали сюда для «покупки лошадей».

Однако сотрудники наркоконтроля изъяли у них три мешка с 13 кг марихуаны. Причём «покупатели» признались, что употребили запрещенное вещество.

«Также отметим, что один из граждан ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление, совершенное на территории Селенгинского района республики», — добавили в МВД.

Против задержанных были возбуждены уголовные дела, по которым им теперь грозит до десяти лет лишения свободы.

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