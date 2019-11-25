Саяногорск, Хакасия, , 12:46 — REGNUM Десять многоквартирных домов остались без тепла в Саяногорске (Хакасия) в результате коммунальной аварии.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Хакасии, сообщение о нарушении горячего водоснабжения и теплоснабжения в Саяногорске поступило в 10:20 по местному времени 25 ноября.

Под отключение попали десять многоквартирных жилых домов, в которых проживают 2500 человек.

По данным МЧС, социально значимые объекты под отключение не попали.

В 15:10 по местному времени теплоснабжение в Саяногорске было восстановлено в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае в ноябре текущего года произошло 14 чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах теплоэнергетики.

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