Чита, , 12:24 — REGNUM В Забайкальском крае только в течение ноября 2019 года произошло 14 чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах теплоэнергетики. Как пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Андрей Гурулев, слова которого цитирует губернаторское пресс-служба, больше всего аварий зафиксировано в Ононском и Тунгокоченском районах.

При этом чиновник обратился к главам муниципалитетов с призывом в случае чего обращаться напрямую к нему.

«Также необходимо обеспечить наличие специализированных бригад и материальных средств для устранения последствий аварии», — сказал Андрей Гурулев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкальском крае начали с 19 сентября. Но, несмотря на то, что в регион уже пришли сибирские морозы, без ЧП, связанных с ограничением тепла гражданам, не обошлось. Вот и сегодня, 25 ноября, в поселке Могойтуй Агинского Бурятского округа пришлось вводить режим ЧС из-за упавшей трубы на центральной котельной.

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