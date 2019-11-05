Чебоксары, , 17:55 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, которого подозревают в контрабанде наркотических средств из Перу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления, подозреваемый является шаманом и проводит перуанские обряды с использованием наркотиков.

По данным правоохранителей, в сентябре 2019 года мужчина заказал через интернет посылку из Перу, оформив международное почтовое отправление на паспорт умершего человека — уроженца Грузии (паспорт находился в розыске). Посылка должна была прийти в нежилой дом, расположенный в одной из деревень в Чувашии.

«Для получения международного отправления злоумышленник использовал своего земляка, проживающего в Чувашии. 31 октября 2019 года он получил посылку и был остановлен», — говорят таможенники.

В посылке находились наркотические средства общей массой 1467,67 г. По данным правоохранителей, заказчик фактически проживает в Москве, у него изъяты ингредиенты для изготовления наркотических средств.

«Установлено, что организатор является шаманом и проводит перуанские обряды с использованием наркотических средств», — говорят в ведомстве.

Во взаимодействии с УФСБ по Чувашии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 29.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году были перекрыты каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ в Чувашию из Испании и Москвы. Следствием и судом установлено, что мужчина обнаружил интернет-сайт, предлагавший приобрести в Испании наркотические средства, и оплатил заказ на покупку товара. Кроме того, установлено, что злоумышленник незаконно приобретал, хранил и перевозил психотропное вещество. Ему назначено наказание в виде 11 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Чувашии был привлечен к уголовной ответственности за контрабанду наркотиков 17-летний школьник (11-классник), который заказал товар из Великобритании и Китая через интернет. Его задержали при получении товара на почте.