Улан-Удэ, , 14:10 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор членам межрегионального преступного сообщества по сбыту синтетических наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, уголовное производство в отношении пяти жителей Улан-Удэ было окончено в 2018 году.

Следователи установили, что группа граждан в возрасте от 21 года до 35 лет объединились в сообщество два года назад. Они действовали на территории Москвы, Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов — две женщины приобретали и фасовали оптовые партии запрещённого вещества, остальные организовывали их «закладки» для наркопотребителей.

«Отметим, что одна из оптовых фасовщиц — мать двоих детей — осуществляла раскладку запрещённых веществ по тайникам во время прогулок с малолетней дочерью», — уточнили в МВД.

Деятельность группы была пресечена полицейскими совместно с сотрудниками УФСБ России по Бурятии. У задержанных было изъято более пятисот граммов «особо концентрированных синтетических наркотических средств».

Советский районный суд Улан-Удэ сегодня, 22 ноября, признал обвиняемых виновными в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Трёх женщин судья приговорил к лишению свободы в колонии общего режима сроком от 8 до 12 лет. Двое молодых людей отправятся на 8 и 10 лет в колонию строгого режима.

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