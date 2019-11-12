Вилючинск, Камчатский край, , 04:47 — REGNUM Рано утром 12 ноября пациентов и персонал военного госпиталя в камчатском Вилючинске испугал медведь. Хищник бегал по улице рядом с лечебным учреждением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители военного города отмечают, что хищника видят на разных улицах уже несколько дней. Ранее зверь был замечен на детской площадке, ещё раньше — в самом центре города. На поиски медведя выехали егеря и сотрудники МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в центре Петропавловска-Камчатского застрелили медведя. Специалисты и жители отмечают, что, несмотря на позднюю осень, медведи на Камчатке не ложатся спать и гуляют по городам и посёлкам. Всего за сезон 2019 года на Камчатке застрелили 126 медведей.