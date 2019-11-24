Курск, , 15:48 — REGNUM В Курске произошла третья за три дня авария на теплотрассе — без тепла и горячей воды на этот раз остались 3,7 тыс. человек. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Курской области.

Авария на теплотрассе произошла в тот момент, когда ее заполняли горячей водой после аварии, произошедшей 22 ноября. Теперь под отключение попали 18 многоквартирных домов, в которых проживают 3650 человек, из них 428 детей. также без тепла и горячей воды остались пять социально значимых объектов — школа, поликлиника, и три детских сада.

Напомним, что в ночь на 22 ноября на теплотрассе под улицей 50 лет Октября в Курске произошел прорыв. Без теплоснабжения и горячей воды остались 72 многоквартирных дома, в которых проживают почти 16 тысяч человек.